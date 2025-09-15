مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: رزمایش بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور، امروز دوشنبه در ۹ هزار مدرسه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر بیان کرد: این رزمایش در جهت سنجش میزان آمادگی مدارس برای حضور دانش‌آموزان و بررسی نهایی فضای مدرسه انجام شده است.

وی گفت: در این رزمایش امکانات و تجهیزات مدرسه برای استفاده معلمان و دانش‌آموزان بررسی می‌شود و در صورت مشاهده نقص و کمبودی در این بخش اقدامات لازم برای بهبود شرایط باید انجام شود.

علی‌فر با بیان اینکه این رزمایش از اقدامات پروژه مهر محسوب می‌شود ادامه داد: کادر مدرسه و معلمان همچون روز اول مهر در کلاس‌های درس و مدرسه حضور می‌یابند و نواقص احتمالی را برای حضور دانش‌آموزان برطرف می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان افزود: آماده سازی مدارس برای بازگشایی در قالب پروژه مهر، طی چند ماه اخیر انجام شده و در رزمایش امروز بررسی نهایی انجام می‌‎شود.

خوزستان با دارا بودن یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش آموز و ۷۰ هزار نیروی فرهنگی از جمله مناطق آموزشی گسترده کشور محسوب می‌شود.