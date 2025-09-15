به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی امروز صبح در جلسه رسیدگی به پرونده کالاهای قاچاق اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی گفت: پرونده قاچاق لوازم‌التحریر به ارزش یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

قهرمان شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان جریمه محکوم کرد.