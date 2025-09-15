جریمه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی برای قاچاقچیان لوازم التحریر در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچیان لوازمالتحریر در خرمآباد ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی امروز صبح در جلسه رسیدگی به پرونده کالاهای قاچاق اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرمآباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی گفت: پرونده قاچاق لوازمالتحریر به ارزش یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائهنشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
قهرمان شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان جریمه محکوم کرد.
وی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را علاوه بر ضبط کالاها، به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.