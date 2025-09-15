پخش زنده
امروز: -
برای توسعه طرحهای خودکفایی و ایجاد فرصتهای پایدار شغلی مزرعه خورشیدیدر سلماس ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این بازدید مشترک، پس از بررسی موقعیتهای موجود، قطعه زمینی جهت احداث مزرعه خورشیدی به منظور بهرهبرداری در حوزه تولید انرژی پاک و اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت جانمایی شد.
رئیس کمیته امداد سلماس در این زمینه اظهار داشت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به معیشت خانوادههای نیازمند، گامی مهم در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی و حرکت به سمت انرژیهای نو خواهد بود.