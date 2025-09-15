به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی گفت: در پی مطالبات و درخواست‌های مکرر مردمی، طرح برخورد با مزاحمت‌های خیابانی توسط تعدادی از رانندگان متخلف و هنجارشکن در شهرستان بیرجند با همکاری مشترک پلیس راهور و یگان‌های انتظامی شهرستان بیرجند اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تعداد ۲۲ دستگاه خودرو نیز به صورت فیزیکی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند؛ افزود: تعداد ۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف که با حرکات مخاطره آمیز باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شده بودند نیز توقیف و تعداد ۵ دستگاه خودرو به صورت سیستمی توقیف و ۲۱۳ مورد توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون شد.

سرهنگ خسروی ضمن تاکید بر اینکه این طرح‌ها بصورت مستمر ادامه دارد از شهروندان خواست در صورت مشاهده رانندگی هنجارشکنانه مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.