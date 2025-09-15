به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل خانمی با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان شادگان، ضمن صدور دستورات ویژه، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه قتل حاضر شدند و تحقیقات پلیسی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه پلیس در تحقیقات اولیه سرنخ‌هایی از قاتلان بدست آورده افزود: در این خصوص پرونده‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد و رسیدگی لازم تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.