سازمان سنجش: پذیرفته شدگان کنکور سراسری برای انتخاب رشته تا پایان امشب فرصت دارند و این مهلت دیگر تمدید نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امشب دوشنبه ۲۴ شهریور به پایان میرسد و تمدید نمیشود.
بر این اساس نتیجه علمی داوطلبان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و برای انتخاب رشته اقدام کنند.
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشتهمحلهای پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشتهمحلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.
مطالعه دقیق ویژهنامه و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش فعال شده است، میتواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند. همچنین دفترچه انتخاب رشتههای با آزمون و بدون آزمون و رشته محلهای جدید و اصلاحات دفترچهها در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.