پخش زنده
امروز: -
محمدحسین هروی رتبه نخست بیستمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابتها در هفت دور به روش سوئیسی و با حضور شطرنجبازان ایرانی و خارجی پیگیری شد.
در پایان محمد حسین هروی، کارن امینی، محمد جواد مطهری و علیرضا عقیدتمند رتبه های اول تا چهارم را کسب کردند.
محمدرضا روشناسان، مقام پیشکسوت برتر بالای ۵۰ سال را در این رقابت ها کسب کرد.
بشرا خورشید از هند مقام برتر بانوان، آرمین علیخواه مقام برتر زیر ۱۴ سال و رایان فردوست مقام برتر زیر ۱۲ سال را کسب کردند.
سرداوری این دوره از مسابقات را امینی بر عهده داشت.
این رقابتها با حضور بازیکنانی از کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا و لبنان برگزار شد.