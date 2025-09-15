مشاور امور بین‌الملل وزارت صمت اعلام کرد: با ثبت ۱۳ محصول تازه در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، تعداد محصولات و کالا‌های ایرانی ثبت‌شده در این سازمان به ۸۷ مورد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمهدی میرصالحی مشاور امور بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ثبت جهانی ۱۳ محصول جدید ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خبر داد و گفت: با احتساب این محصولات جدید، در مجموع ۸۷ محصول یا کالای ایرانی در سازمان مالکیت فکری جهانی (وایپو) به ثبت جهانی رسیده است.

میرصالحی درباره آمار محصولات ایرانی به ثبت رسیده در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) با یادآوری اینکه، روند ثبت این محصولات از سال ۱۳۸۹ و با ثبت جهانی فرش دستباف مناطق مختلف کشور آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون ۳۱ منطقه فرش دست‌بافت ایران و محصولات مختلف کشاورزی، معدنی و سنگ‌ها به ثبت جهانی رسیده که با احتساب ۱۳ محصول جدید ثبت شده در مجموع ۸۷ محصول یا کالای ایران در سازمان مالکیت فکری جهانی به ثبت جهانی رسیده است.

وی توضیح داد: این ۱۳ محصول جدید نیز بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه لیسبون در سال ۱۳۸۳ مصوب مجلس شورای اسلامی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت جهانی شده است.

سازمان جهانی مالکیت فکری با عنوان اصلی World Intellectual Property Organization یا به اختصار WIPO، یکی از ۱۵ آژانس تَخَصُصی سازمان ملل است. وایپو به دنبال امضای توافقنامه‌ای در سال ۱۹۶۷ در استکهلم سوئد با هدف تشویق آثار خلاقانه در راستای حِمایت از مالکیت معنوی در جهان تاسیس شد. سازمان جهانی مالکیت فکری، دارای دو رکن اصلی، «مالکیت صنعتی» شامل پتنت، نشان‌های تجاری و طراحی‌های صنعتی و «کپی‌رایت» شامل آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و زمینه‌های صوتی و تصویری است.

مقر این سازمان در ژنو استقرار یافته و هدف اصلی آن تشویق و ترویج نوآوری و خلاقیت است.

امروزه با توجه به اهمیت حقوق مالکیت فکری و البته ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و همچنین حفظ حقوق علامت تجاری یا ثبت برند در کشور‌های گوناگون دنیا، این سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده و نقشی بسیار مهم در گسترش حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان ایفا کرده است.

میرصالحی در خصوص ۱۳ محصول کشورمان ایران که اخیرا در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به ثبت جهانی رسیده است، گفت: بخشی از این ۱۳ محصول شامل تعدادی از سنگ‌های معدنی و بخش دیگری شامل محصولات کشاورزی و یک مورد هم شامل فرش دستباف است.

سنگ های اندالوزیت نهبندان ایوان، عقیق بهاری فردوس ایران، گرانیت سبز خراسان جنوبی، عقیق پائیزی سه قلعه ، بنتونیت خراسانی جنوبی، فلورین خراسانی جنوبی، بازالت منشوری طلایی سربیشه، منیزیت زاهدان و خاش، فرش دستباف یلمه علی‌آباد دهاقان فارس، ید آق قلا استان ، گلاب کاشان، انگور و سیب ارومیه آذربایجان غربی ۱۳ محصولی هستند که به گفته وی اخیرا از سوی ایران به ثبت جهانی رسیده است.

مشاور امور بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های تخصصی وزارت صمت درباره مزایای ثبت جهانی محصولات کشور‌های مختلف از جمله ایران، بیان داشت: یکی از نکاتی که در حوزه صادرات مهم محسوب می‌شود، صادرات آن محصول با نام تجاری ایران به کشور‌های مختلف است.

میرصالحی افزود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی محصولات ایران که استراتژیک و مهم نیز محسوب می‌شوند، در ابتدا به یک کشور ثالث صادر و در آن کشور مجددا به سایر بازار‌های جهانی صادر می‌شود و با این اقدام، عملا نام ایران از روی محصول ایران حذف می‌شود.

نماینده مرجع ملی سازمان یونیدو در ایران اضافه کرد:، اما هنگامی که یک محصولی به ثبت جهانی می‌رسد، نام ایران همواره بر روی این محصول خواهد ماند و حتی مصرف‌کننده نهایی نیز می‌داند که این محصول متعلق به ایران است و سایر کشور‌ها دیگر نمی‌توانند از نام یا برند محصول ایرانی سوء استفاده کنند.

وی در خصوص مزیت دوم ثبت جهانی محصولات در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) بیان کرد: برخی محصولات ایران می‌توانند بیشتر نیاز‌های منطقه و حتی جهان را تامین کنند و هنگامی که چنین محصولی داریم که می‌تواند نیاز صادراتی جهان را پوشش دهد، قائدتا بایستی یک مزیت انحصاری ایجاد کند و این ثبت جهانی باعث می‌شود که ما این امتیاز انحصاری را برای محصول خودمان در بازار‌های بین‌المللی حفظ کنیم.

میر صالحی افزود: با این کار همچنین یک مزیت رقابتی برای محصول کشورمان ایجاد می‌شود، محصولی که در واقع با یک کیفیت بهتری در حال ارسال به سایر کشورهاست و فروخته می‌شود، هنگامی که این مزیت ایجاد و امتیاز به محصول ما داده می‌شود، باعث افزایش قیمت صادراتی محصول شده و این یکی از مهم‌ترین فاکتور‌ها در توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود و می‌تواند در روند تولید، بسیار اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم محصول خود را در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بفروشیم این تاثیر خود را در میزان تولید و البته اشتغال و درآمد‌های ارزی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

مشاور امور بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های تخصصی وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که هم اکنون برخی محصولات ایرانی با نام و برند تجاری برخی شرکت‌های خارجی به سایر مناطق دنیا صادر می‌شود آیا این بحث شامل محصولاتی که ثبت جهانی شده می‌شود یا خیر نیز گفت: بله چنین مشکل وجود دارد به‌طوری‌که بعضا برخی محصولات ما به واسطه برخی کشور‌های همسایه با بسته‌بندی‌ها و حتی اسم‌های جعلی به سایر مناطق دنیا صادر می‌شود.

میرصالحی افزود: البته هنگامی که یک محصول از ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت جهانی می‌رسد، به طور حتم از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.