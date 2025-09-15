شهردار زنجان گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان برای حضور در جشنواره آش، پارکینگ و سرویس اتوبوس برای جابه‌جایی شهروندان راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛سلطانی‌محمدی گفت: هم‌زمان با شادواره شهروندی دیدار مسئولان شهری و شورای شهر با مردم به صورت چهره به چهره و بی‌واسطه انجام شد.

وی افزود: در همین راستا مردم با حضور در پارک بانوان مطالبات خود را از شهرداری مطرح کردند که اهم موضوعات مربوط به آسفالت شهری، اشتغال، مباحث مربوط به افزایش فضای سبز و همچنین پروانه ساختمانی بود.

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری با دیدار‌های چهره به چهره به دنبال تسهیل در امورات شهروندان است، گفت: استقبال از این طرح بالا بوده و بنا داریم به صورت هفتگی این کار ادامه پیدا کند.

سلطانی‌محمدی با بیان اینکه استقبال از شادواره شهروندی نیز بالا بود گفت: بنا داریم این شادواره را به صورت محله‌ای و منطقه‌ای برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: در قالب شادواره محله‌ای همین طرح در ابعاد کوچک‌تر در محلات برگزار خواهد شد که زمان برگزاری آن هم اعیاد ملی و مذهبی خواهد بود.

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری زنجان پس از شادواره شهروندی در نمایشگاه کاسپین در برگزاری جشنواره آش مشارکت خواهد کرد گفت: امسال نیز مطابق سال‌های گذشته شهردار رئیس برگزاری جشنواره است و در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسم پارکینگ مسطح و همچنین سرویس اتوبوسرانی برای این محل در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد گردشگری سرفصل مدیریت شهری است و معرفی زنجان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری بسیار حائز اهمیت است، افزود: جشنواره آش باید فرصتی برای معرفی استان باشد.