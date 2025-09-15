به گزارش خبرگزاری صداو سیما جلیل جباری گفت: با رایزنی‌های انجام شده توسط مسئولان استانی و اقدامات فعالان بخش خصوصی، خط پروازی اردبیل- کیش از مهرماه برقرار می‌شود. پرواز‌های اردبیل و کیش یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌شود و نخستین پرواز‌ چهارشنبه دوم مهر انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: روز‌های یکشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و همچنین روز‌های چهارشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۳ انجام می‌شود.