مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: در راستای توسعه گردشگری از مهر ماه پرواز اردبیل کیش برقرار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما جلیل جباری گفت: با رایزنیهای انجام شده توسط مسئولان استانی و اقدامات فعالان بخش خصوصی، خط پروازی اردبیل- کیش از مهرماه برقرار میشود. پروازهای اردبیل و کیش یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود و نخستین پرواز چهارشنبه دوم مهر انجام خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: روزهای یکشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و همچنین روزهای چهارشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۳ انجام میشود.