

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ؛ مدیرکل زندان‌ها افزود: همزمان با هفته وحدت و جشن‌های میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با همکاری و همراهی و تعامل خوب با مراجع قضایی استان۶۶۴ نفر از زندانیان واجد شرایط، از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

وی گفت: در جلسات شورای طبقه بندی زندان‌ها و با تصمیم اعضاء و موافقت مراجع قضایی به طور مستمر تسهیلات حقوقی و قضایی به زندانیان اعطاء می‌گردد لیکن در هفته بزرگداشت وحدت و این ایام شادی بخش مسلمانان این تأسیسات افزون بر ایام دیگر اعطاء گردید.

امینی در ادامه تصریح کرد: در راستای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان با همکاری و تعامل شایسته و مطلوب دادستان مرکز استان و دیگر مراجع قضایی استان علاوه بر ۵۴۰ مورد مرخصی به زندانیان واجدالشرایط با آزادی مشروط ۵ زندانی، تعلیق مجازات۱۵ نفر، عفو۳نفر و اشتغال به کار۶۹ زندانی و ۳۲زندانی نیز مرخصی پایان حبس موافقت شد.