بهره مندی۶۶۴ زندانی کهگیلویه و بویراحمد از ارفاقات حقوقی
مدیرکل زندانهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: به میمنت هفته وحدت۶۶۴ زندانی با همکاری مراجع قضایی از ارفاقات حقوقی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ مدیرکل زندانها افزود: همزمان با هفته وحدت و جشنهای میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با همکاری و همراهی و تعامل خوب با مراجع قضایی استان۶۶۴ نفر از زندانیان واجد شرایط، از ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
وی گفت: در جلسات شورای طبقه بندی زندانها و با تصمیم اعضاء و موافقت مراجع قضایی به طور مستمر تسهیلات حقوقی و قضایی به زندانیان اعطاء میگردد لیکن در هفته بزرگداشت وحدت و این ایام شادی بخش مسلمانان این تأسیسات افزون بر ایام دیگر اعطاء گردید.
امینی در ادامه تصریح کرد: در راستای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان با همکاری و تعامل شایسته و مطلوب دادستان مرکز استان و دیگر مراجع قضایی استان علاوه بر ۵۴۰ مورد مرخصی به زندانیان واجدالشرایط با آزادی مشروط ۵ زندانی، تعلیق مجازات۱۵ نفر، عفو۳نفر و اشتغال به کار۶۹ زندانی و ۳۲زندانی نیز مرخصی پایان حبس موافقت شد.
مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه وبویراحمد افزود: تراکم جمعیت کیفری در زندانها علاوه بر اختلال در طبقه بندی و تفکیک زندانیان باعث اخلال در فرایند اصلاح وتربیت زندانیان میشود، بنابراین تلاش مقامات محترم قضایی و همکاران ما در شورایهای طبقه بندی و کمیتههای صلح و سازش به حداقل رساندن زندانیان و اعطاء ارفاقات حقوقی به زندانیان واجدالشرایط است.