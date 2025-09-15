وزش بادهای شمالی شدید در قزوین و آغاز افزایش دما از سهشنبه
کارشناس هواشناسی استان قزوین از ادامه وزش بادهای شمالی تا پایان امروز خبر داد و گفت: این شرایط جوی سبب شده تا سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به طور قابل توجهی افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی افزود: استقرار زبانه پرفشار در سطح منطقه، عامل اصلی وزش بادهای شمالی است که بیشینه سرعت آن در آوج به ۷۹ کیلومتر بر ساعت و در بوئینزهرا به ۵۷ کیلومتر بر ساعت رسید.
وی اضافه کرد: همچنین سرعت وزش باد در شهر قزوین نیز در یک بازه زمانی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت رسید.
بهروزی با بیان اینکه برای ارتفاعات شمالی استان در ساعات شب و عصر احتمال بارشهای پراکنده و بسیار خفیف وجود دارد، خاطرنشان کرد: این شرایط جوی تا پایان امروز ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی اظهار داشت: از فردا تا پایان هفته، جریانات جنوبی در منطقه مستقر شده و شاهد وزش بادهای جنوبی خواهیم بود.
وی ادامه داد: این تغییر در الگوهای جوی، احتمال بروز غبار محلی در بخشهای جنوبی و شرقی دشت قزوین را افزایش میدهد.
بهروزی از افزایش تدریجی دما در استان از روز سهشنبه تا پایان هفته خبر داد و گفت: طی روزهای آینده، روند افزایش دما در قزوین محسوس خواهد بود.