وزش باد‌های شمالی شدید در قزوین و آغاز افزایش دما از سه‌شنبه

کارشناس هواشناسی استان قزوین از ادامه وزش باد‌های شمالی تا پایان امروز خبر داد و گفت: این شرایط جوی سبب شده تا سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به طور قابل توجهی افزایش یابد.