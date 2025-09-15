رئیس پلیس راهور استان یزد: خودرو سواری پراید به رانندگی یک پسر بچه ۹ ساله در شهر یزد توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: ماموران پلیس راهور یزد هنگام گشت زنی در بلوار نواب صفوی یک دستگاه پراید را به رانندگی یک کودک متوقف کردند.

وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر ۹ ساله است که به گفته خودش همراه با برادر ۸ ساله اش برای خرید نان اقدام به رانندگی در شهر کرده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: خودرو توقیف و والدین کودک راننده به مراجع قانونی معرفی شدند.