به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، احمد یزدانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: سه طرح گیاهان دارویی به نام‌های کمرسفید، باغچق و چاهک در شهرستان‌های بجنورد و شیروان در دست اجراست و مساحت مفید آنها ۸۵۱ هکتار است.

وی ارزش اقتصادی طرح‌های بهره‌برداری از گیاه دارویی باریجه در استان را ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: خراسان‌شمالی خواستگاه اصلی تولید باریجه در کشور است و وسعت رویش این گیاه در عرصه‌های منابع طبیعی استان قابل توجه است. بهره‌برداران موظفند برداشت را طبق طرح و با رعایت اصول فنی انجام دهند.

یزدانی ادامه داد: باریجه‌های برداشت شده به صورت خام به سایر استان‌ها صادر و بخشی از آن در واحد‌های تولیدی خارج از استان به اسانس تبدیل می‌شود و این گیاه در تولید دارو، ساخت عطر و ادکلن و حتی چسب الماس کاربرد دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی خراسان‌شمالی اضافه کرد: باریجه، گیاهی کم‌آب است که به صورت خودرو و کشت‌شده در ارتفاعات شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، بجنورد و جاجرم رویش دارد.

صمغ باریجه در طب سنتی و صنعت عطرسازی کاربرد گسترده دارد و در ترکیب عطر‌های لوکس جهان، نقش پایدارکننده رایحه را ایفا می‌کند.

از ۳۰ هزار گونه گیاهی موجود در دنیا، هشت هزار گونه در ایران رویش دارد که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه آن ارزش دارویی، صنعتی و معطره دارند و خراسان‌شمالی ۴۲۳ گونه بومی و انحصاری این گیاهان را در خود جای داده است.