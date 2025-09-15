پخش زنده
در مردادماه امسال، معاملات برخط و غیر برخط سهمی تقریباً برابر از بازار سهام داشتند؛ بهگونهای که سهم معاملات برخط به ۵۲.۳۳ درصد و معاملات غیر برخط به ۴۷.۶۷ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای آماری مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد؛ فعالان بازار از هر دو بستر معاملاتی بهطور قابل توجهی استفاده میکنند.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که معاملات بر خط در مرداد امسال، ۵۲.۳۳ درصد بوده است.
سهم معاملات برخط از کل معاملات بازار سهام در خرداد امسال ۴۸.۲ درصد و سهم معاملات غیر برخط ۵۱.۸ درصد بوده است.