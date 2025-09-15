سهم برابر معاملات برخط و غیر برخط در مردادماه ۱۴۰۴

در مردادماه امسال، معاملات برخط و غیر برخط سهمی تقریباً برابر از بازار سهام داشتند؛ به‌گونه‌ای که سهم معاملات برخط به ۵۲.۳۳ درصد و معاملات غیر برخط به ۴۷.۶۷ درصد رسید.