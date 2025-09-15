سومین نمایشگاه کتاب مهدوی، محصولات فرهنگی و نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی در بافق گشایش یافت.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب مهدوی و محصولات فرهنگی در بافق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سومین نمایشگاه کتاب مهدوی، محصولات فرهنگی و نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی در آستانه سال تحصیلی جدید و همزمان با هفته دفاع مقدس در بافق آغاز به کار کرد.

مسئول برپایی نمایشگاه گفت: در این رویداد فرهنگی، مجموعه‌ای از کتاب‌های مهدوی، محصولات مذهبی، حجاب و عفاف و همچنین انواع لوازم‌التحریر ایرانی ـ اسلامی با تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصد عرضه می‌شود.

حبیبیان افزود: یکی از برنامه‌های ویژه نمایشگاه، طرح تعویض کتاب‌ها و دفاتر فرسوده با لوازم‌التحریر یا سایر اقلام مورد نیاز است که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی بیان کرد‌: این نمایشگاه از ۲۳ شهریور تا ۷ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در حسینیه پای پتک، واقع در بلوار شهید حبیبیان، کوچه ۶ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

گفتنی است این برنامه با تلاش خانه امداد و مرکز نیکوکاری دارالمهدی (عج) بافق و با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج)، هیئت منتظرالمهدی (عج)، کانون فرهنگی هنری شهید حبیبیان و پایگاه‌های مقاومت امام حسن عسکری (ع) و‌ام‌ابی‌ها (س) برگزار شده است.