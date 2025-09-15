هواشناسی فارس اعلام کرد: امروز و فردا در مناطق شرقی و جنوبی استان احتمال رعدوبرق و بارش پراکنده وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل هواشناسی استان فارس اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا در ساعات بعدازظهر، مناطقی از جنوب و شرق استان، به ویژه جنوب شرق، شاهد افزایش ابر همراه با رعد و برق و احتمال بارش پراکنده باران خواهند بود.

براساس این گزارش، همچنین روند تدریجی کاهش دما در استان ادامه دارد و مناطق مرکزی و شمالی استان با اُفت محسوس دما مواجه خواهند شد.