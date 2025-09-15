به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خانه آفانیوس اصفهان به‌عنوان مرکزی تخصصی برای آموزش، پژوهش و آگاهی‌بخشی درباره گونه‌های بومی آبزیان فعالیت خود را آغاز کرد.

این طرح با هدف حفاظت از گونه‌های بومی ماهی آفانیوس و احیای اکوسیستم زاینده‌رود و تالاب گاوخونی اجرایی شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در این آئین با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی در سه سطح ژنتیکی، گونه‌ای و اکوسیستمی، گفت گونه‌هایی مانند ماهی آفانیوس ممکن است به دلیل اندازه کوچکشان مورد غفلت قرار گیرند، اما حفاظت از آنها در حوضه زاینده‌رود، فارس و هرمزگان از اولویت‌های ماست.

حمید ظهرابی افزود: حفاظت از تنوع زیستی نباید تنها وظیفه سازمان محیط‌زیست باشد، بلکه باید به یک حرکت مردمی تبدیل شود.

داریوش گلعلیزاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان هم با اشاره به ارزش ماهی آفانیوس به‌عنوان نماد زیستی استان پیشنهاد داد نماد ماهی آفانیوس و قوچ اصفهان در ورودی‌های شهر‌های استان نصب شود تا به‌عنوان نشانه‌ای از هویت زیستی اصفهان شناخته شود.

فعال محیط‌زیست و مدیر خانه آفانیوس اصفهان هم گفت: در مدت هفت سال گذشته، ۳۰ نقطه زیستگاه ماهی آفانیوس در طول ۷۰ کیلومتر از حوضه زاینده‌رود شناسایی شده است.

فرشته عالم‌شاه افزود: این گونه خاص ماهی برند زیستی شهر اصفهان است و می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای گردشگری محیط‌زیستی، اقتصاد و هویت چند میلیون‌ساله زاینده‌رود و تالاب گاوخونی باشد.

آفانیوس به عنوان یک ماهی لاروخوار بومی در کنترل جمعیت حشرات و پشه‌های ناقل برخی بیماری‌ها مانند سالک نقش مهم و بی بدیلی دارد.

ماهی آفانیوس گونه‌ای تخم گذار با طول عمر چهار تا پنج سال است.

این ماهی از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش است، اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این گونه به دلیل فعالیت‌های انسانی در شرایط نامناسبی است.

حدود ۱۴ گونه آفانیوس در سراسر ایران زیست می‌کنند که گونه‌ای نادر از آن با پسوند اصفهانی در بانک ژنتیک جهانی به ثبت رسیده و ادامه حیات آن به جریان آب در زاینده رود و تالاب گاوخونی بستگی دارد.