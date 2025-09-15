پخش زنده
نوجوانان هلال احمر از هفت استان کشور برای فراگیری مهارتهای امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری در دوره آموزشی منطقهای دادرس در بجنورد شرکت کردند. دادرس، مخفف دانش آموزان آماده در روزهای سخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ابوالفضل محبان گفت: در این دوره آموزشی جوانانی از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، سمنان، مازندران و گلستان در محل دانشکده ملی و مهارت انقلاب اسلامی بجنورد شرکت دارند.
وی افزود: این دوره در ۲ مرحله ویژه خواهران و برادران برپا میشود.
به گفته محبان مرحله نخست برای خواهران اجرا شد و مرحله دوم از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه برای برادران اجرا میشود.
وی هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای توانمندی علمی، مهارتی و فرماندهی مربیان و فرماندهان تیمهای دادرس عنوان کرد و گفت: شرکتکنندگان در این دوره با آموزشهای تئوری و عملی آشنا میشوند که میتواند نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی ایفا کند.