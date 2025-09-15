مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان یابان استان سمنان با حضور نایب‌رئیس فدراسیون و مسئولان ورزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مژگان نصیری نایب‌رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان در این مجمع گفت: استان سمنان می تواند در میادین ملی و بین‌المللی سهم پررنگ‌تری ایفا کند.

عیسی فاضلی رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان یابان استان سمنان نیز خواستار همکاری بیشتر ورزشکاران و دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های ورزشی و زمینه‌های نشاط اجتماعی شد.

در این نشست گزارش عملکرد یک‌ساله هیئت ارائه و برنامه‌های سال آینده برای توسعه ورزش جانبازان و توان یابان در رشته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسائل مالی، نحوه حمایت از ورزشکاران نخبه و راهکار‌های ارتقای سطح مسابقات استانی و ملی به تصویب اعضا رسید.