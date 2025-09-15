به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در آستانه ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس طرح زیبا سازی و بهسازی مدارس شهرستان گچساران در حال اجرا است.

مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان گچساران گفت: در قالب طرح شهید عجمیان مدارس مناطق کم برخوردار شهرستان مرمت و زیبا سازی می‌شود.

فرشید گرامی با بیان اینکه شادان سازی مدارس برای سال جدید مهمترین هدف این طرح است گفت: مرمت بهسازی و رنگ آمیزی کلاس‌ها در این طرح اجرا می‌شود.

گرامی با اشاره به اینکه در این طرح کار‌های عمرانی و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و آموزشی اجرا می‌شود، ادامه داد: این طرح در دو مدرسه روستایی شهرستان گچساران در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: طرح تعمیر و زیباسازی مدارس با مشارکت گروه‌های جهادی بسیج دانش آموزی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس شهرستان اجرا می‌شود.