رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که با تبلیغات جعلی در پیامرسان ایتا، در پوشش فروش لوازم خانگی بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
شاکی اظهار داشت کانالی در پیامرسان ایتا با تبلیغ فروش لوازم خانگی، اقدام به دریافت وجه از خریداران میکرد اما هیچ کالایی ارسال نمینمود و پس از واریز وجه نیز پاسخگو نبود.
وی افزود: شاکی همچنین اعلام کرد افراد زیادی از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند که برخی هنوز شکایت نکردهاند اما قصد پیگیری قضایی دارند. با گذشت زمان، پروندههای مشابه دیگری نیز به پلیس فتا شهرستان بهشهر واصل شد و بررسیها نشان داد این کانال توسط سه فرد با سوابق متعدد کیفری اداره میشود.
سرهنگ صفاریزاده ادامه داد: با توجه به تعدد شکات و هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد و مشخص شد که متهمان متواری هستند. نهایتاً یکی از آنان با صدور نیابت قضایی در یکی از شهرستانهای اطراف دستگیر و یک دستگاه تلفن همراه از وی کشف و ضبط شد.
بررسی محتوای تلفن همراه متهم، مستندات پرونده را آشکار ساخت و مالباختگان دیگری نیز شناسایی شدند که برای پیگیری حقوق خود راهنمایی شدند.
به گفته رئیس پلیس فتا مازندران، تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در این پرونده محرز شده و با توجه به شواهد موجود، احتمال شناسایی شکات بیشتری وجود دارد. متهم دستگیرشده نیز با دستور قضایی روانه زندان شد.
سرهنگ صفاریزاده در پایان به شهروندان هشدار داد: خریدهای اینترنتی خود را صرفاً از سایتها و فروشگاههای معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام دهند و به تبلیغات کانالها و صفحات ناشناس در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنند تا در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار نشوند.
وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی است و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ نیز بهصورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات شهروندان در سراسر استان خواهد بود.