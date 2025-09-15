پخش زنده
سرپرست پارک ملی بوجاق از کشف لاشه گونه در خطر انقراض فک خزری در ساحل پارک ملی بوجاق کیاشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، یعقوب رخش بهار گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در پارک ملی بوجاق، حین انجام مأموریتهای روزانه گشتزنی و کنترل مناطق ساحلی با هدف جلوگیری از تخلفات شکار و صید، با لاشه یک قلاده فک خزری مواجه شدند.
وی با بیان اینکه لاشه در زمان مشاهده در حال پوسیده شدن بود و بخشی از محتویات شکمی فک نیز تخلیه شده بود گفت: لاشه این فک خزری، به صورت بهداشتی دفن شد.
سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: شواهد نشان میدهد که این فک چند روز قبل در دریا تلف شده بود و لاشه آن با جریان آب به ساحل آورده شد.
رخش بهار گفت: فک خزری با نام علمی Phoca caspica و نام انگلیسی Caspian Seal تنها پستاندار دریای خزر و بومی این دریا است و گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری، بیماری، برخورد با شناورها، شکار توسط صیادان در حوزه شمال دریای خزر، آلودگیهای محیط زیستی و کاهش ذخایر غذایی از جمله تهدیدهای اصلی نسل این گونه است.
سرپرست پارک ملی بوجاق در پایان گفت: حفاظت از فک خزری نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای مسئول، جوامع محلی و صیادان منطقه است لذا از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده لاشه یا فک زنده، موضوع را سریعاً به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست یا پاسگاههای محیط بانی اطلاع دهند.