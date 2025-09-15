به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زیر دو خم هفته با سه خبر و گزارش از مشکلات ورزش استان مازندران در شهر‌های فریدونکنار، آمل و قائم شهر آماده پخش شد.

فریدونکنار تنها شهر استان که استخر دولتی ندارد و علاقمندان به شنا در وضعیت بدی مشغول آموزش شنا هستند.

شرکت ۳ تیم از آمل در مسابقات لیگ دسنه یک والیبال باشگاه‌های کشور، موجب بروز مشکلاتی برای این شهر می‌شود. به عنوان نمونه شهر آمل فقط یک سالن استاندارد دارد که جوابگوی همه مسابقات نیست.

علاقمندان به فوتبال در قائم شهر از نیم فصل دوم فصل گذشته تا این فصل، شاهد پیروزی تیم محبوبشان نساجی در استادیوم وطنی نشده‌اند.

فوتبال دوستان امیدوارند نساجی به روز‌های اوج گذشته برگردد و کام طرفداران این تیم ریشه دار و قدیمی را شیرین کند.

ایوب رضوانی و بسته زیر دو خم این هفته: