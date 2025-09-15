با ایثار و فداکاری خانواده‌ی مرحوم هادی جوزدانی ۱۶ ساله، پانزدهمین اهدای عضو در یزد به ثبت رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: پانزدهمین اهدای عضو سال جاری با ایثار و فداکاری خانواده‌ی مرحوم هادی جوزدانی ۱۶ ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود در یزد به ثبت رسید.

دکتر علی زارع هروکی افزود: با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده مرحوم، اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان های؛ شهید صدوقی یزد و ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند زده شد.