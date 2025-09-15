معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی طی دیداری در دوحه قطر بر ضرورت تدوین یک راهبرد واحد اسلامی برای مقابله با تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه با «ابراهیم حسین طه» دبیرکل این نهاد بین المللی دیدار کرده و طرفین در زمینه چالش های پیش روی کشور های اسلامی از جمله تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر کردند.

طرفین در این دیدار حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و دیگر کشورهای منطقه را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی دانستند و به شدت محکوم کردند.

«اسحاق دار » وزیر خارجه پاکستان ضمن قدردانی از نقش سازمان همکاری اسلامی در تقویت همبستگی امت اسلامی، خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای مسلمان برای اتخاذ موضعی قاطع در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

وی همچنین بر حمایت کامل پاکستان از مبارزات مردم فلسطین و تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنایات اسرائیل تاکید کرد.

از سوی دیگر «ابراهیم حسین طه» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز با ابراز نگرانی از پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه، همبستگی اسلامی و اقدام جمعی را تنها راه مقابله با این تهدیدات عنوان کرد.

گفتنی است پاکستان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد تشکیل یک کارگروه عربی–اسلامی را برای رصد کردن اهداف و برنامه‌های رژیم صهیونیستی و انجام اقدامات هماهنگ برای مقابله با آن مطرح کرد.