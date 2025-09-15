به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان اظهار کرد: ۶ ‌ماهه نخست امسال حجم صرفه‌جویی مصرف آب در استان ۷۴۰ هزار مترمکعب بوده که ۳۵۰ هزار متر مکعب آن مربوط به حدود ۲ ماه گذشته است.

وی با بیان اینکه مرداد و شهریورماه ۵۴ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب آب در لرستان مصرف شده است ادامه داد: بنابر آمار مقایسه ای، این میزان مصرف بیانگر تغییر مثبت فرهنگ مصرف آب در میان مردم استان می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تصریح کرد: تنها هفت درصد مشترکان آب لرستان پرمصرف هستند و هدف از اعمال افزایش تعرفه های آب و فاضلاب نیز تشویق این مشترکان به کاهش مصرف است.

نوریزدان با اشاره به اینکه ۹۲ درصد اشتراک های لرستان خانگی و هشت درصد نیز سایر کاربرهای تجاری، صنعتی و دولتی هستند بیان کرد: الگوی مصرف تا ۱۳ مترمکعب در ماه و همچنین ۱۹.۵ متر مکعب در هر دوره ۴۵ روزه را شامل می شود و ۴۳ درصد مشترکان یک تا یک و نیم برابر الگوی مصرف، ۵۰ درصد تا ۲ برابر الگوی مصرف و هفت درصد نیز پرمصرف هستند.

وی همچنین با اشاره به خطر بروز تنش آبی عنوان کرد: در حالیکه ۵۲ شهر کشور دارای تنش آبی شناسایی شده ۶ شهر به تنهایی متعلق به لرستان است که در این میان ازنا، الیگودرز، بروجرد و خرم آباد به ترتیب در وضعیت نامناسب تری قرار دارند و پس از آنها کوهدشت و دورود هستند.

به گفته نوریزدان تلاش شده تا خطر تنش آبی این شهرها به وسیله اقداماتی همچون هوشمندسازی خطوط انتقال و توزیع، مدیریت فشار شبکه، نشت یابی و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت مصرف کنترل شود.

وی در خصوص طرح های عمرانی افزود: سال گذشته در اقدامی کم نظیر یکهزار و ۱۲۷ میلیارد تومان اوراق اسلامی در قالب مرابحه به استان تخصیص یافت که طلب شرکت به پیمانکاران پروژه های عمرانی پرداخت شد و امسال نیز در این زمینه جزو سه استان پایلوت کشور است.

نوریزدان تصریح کرد: در این راستا با یک جهش فوق العاده، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق به استان اختصاص یافته است که نقش مهمی در پیشبرد طرح های عمرانی شرکت خواهد داشت.

هم اکنون ۶۴۰ هزار مشترک آب و ۳۰۰ هزار مشترک فاضلاب از خدمات آبفای لرستان بهره مند هستند.