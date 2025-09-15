پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور امروز دوشنبه، پیش از عزیمت به اجلاس سران همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در قطر، خواستار وحدت کشورهای اسلامی شد و بر اقدامات عملی برای قطع رابطه با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «مسعود پزشکیان» امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ پیش از عزیمت به کشور قطر به منظور شرکت در اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع حمله رژیم صهیونیستی به این کشور، گفت: این جلسه به دعوت امیر قطر برگزار خواهد شد و به موضوع تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی که علیرغم تمام قوانین بینالمللی صورت گرفت، میپردازد.
وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ چهارچوبی را برای خود قائل نیست، افزود: این رژیم به بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله قطر، لبنان، عراق، ایران و یمن حمله کرده است، هر کاری که دلش میخواهد انجام میدهد و متاسفانه آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از این اقدامات حمایت میکنند.
رئیسجمهور اضافه کرد: این رژیم در غزه نسل کشی میکند، زنان و کودکان و سالمندان را محکوم به مرگ میکند و متاسفانه آنها با پشتیبانی و تدارکات خود از رژیم آپارتاید صهیونیستی به این اقدامات مشروعیت میبخشند.
پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج نشست اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید وحدت و انسجام خود در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی را افزایش دهند و تلاش کنیم که جنایات این رژیم در مجامع بینالمللی و حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد. کشورهای اسلامی باید با یکدیگر وحدت داشته باشند و با اقدامات عملی در حوزه اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی، ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.
وی تاکید کرد: اگر مسلمانان «ید واحده» باشند آنها جرات نخواهند کرد که به کشورهای ما تجاوز کنند و تمام قوانین بینالمللی را زیر پا گذارند.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه (۱۸ شهریورماه) ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، محل برگزاری نشست هیات بلندپایه حماس به ریاست «خلیل الحیه» در منطقه کاتارای دوحه پایتخت این کشور را بمباران کردند.
به همین منظور، نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز گذشته (یکشنبه ۲۳ شهریور) در دوحه و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر برگزار شد؛ این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی-عربی بود که امروز دوشنبه با حضور «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
رئیسجمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این ضمن محکومیت این اقدام، بر ضرورت مقابله با ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند.