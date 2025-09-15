پخش زنده
رئیس شورای علمای پاکستان با محکومیت شدید حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، هشدار داد که تفرقه و نبود اتحاد در میان کشورهای اسلامی، زمینهساز تداوم تجاوزات این رژیم به سرزمینها و دولتهای مسلمان شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «علامه طاهر اشرفی» رئیس شورای علمای پاکستان طی سخنرانی در کنفرانس «پیام رحمت للعالمین (ص)» در لاهور تاکید کرد: فقدان وحدت و رهبری واحد در جهان اسلام، مهمترین دلیل ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به سرزمینها و دولتهای مسلمان است.
وی با اشاره به تداوم کشتار مردم فلسطین و بهویژه کودکان بیدفاع، افزود: وقتی کودکان فلسطینی به خاک و خون کشیده میشوند، مسئولیت امت اسلامی این است که بیندیشد چگونه این جنایات را متوقف سازد. اما متأسفانه روابط و رفتارهای ما بهقدری سخت و پرتنش شده که حتی توان نشستن و گفتوگوی چند دقیقهای با یکدیگر را از دست دادهایم.
رئیس شورای علمای پاکستان همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی با همکاری هند حتی علیه پاکستان نیز اقدام کرده و گفت: هند ۸۲ پهپاد را در جنگ اخیر علیه پاکستان استفاده کرد که همه ساخت اسرائیل بودند.
همزمان در عرصه بینالمللی نیز پاکستان مواضع تندی علیه تجاوزگریهای اخیر رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است. در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اسلامآباد حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه را نقض آشکار حاکمیت قطر و اقدامی برای تخریب مذاکرات صلح غزه دانست، عاصم افتخار احمد نماینده پاکستان این حمله را غیرقانونی و تهدیدی برای ثبات منطقه خواند.
در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی با مقایسه این اقدام با کشته شدن اسامه بنلادن در پاکستان، مدعی شد که «تروریستها در هیچ کجا مصونیت ندارند». این سخنان با واکنش تند نماینده پاکستان روبهرو شد که این مقایسه را «مسخره» و مصداق بارز استانداردهای دوگانه و نقض قوانین بینالمللی خواند.
به باور ناظران این تحولات، نشان میدهد که پاکستان نه تنها در سطح داخلی بلکه در مجامع بینالمللی نیز بهدنبال حمایت همهجانبه از کشورهای اسلامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است.