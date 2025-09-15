به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به تقویت اختلاف فشار در نقشه‌های سطح زمین تا صبح روز چهارشنبه گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد و بیابانی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

لطفی افزود: دمای هوا تا صبح چهارشنبه روند کاشی نسبی دارد و در این مدت باز هم از شدت گرمای هوا کم خواهد شد ضمن اینکه امروز به طور موقت افزایش ابر در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها، عدم حضور در فضای باز برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی تنفسی در ساعت آلودگی و در صورت ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم با ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۳۷ ثبت شد.

لطفی افزود: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۸۳ کیلومتر و بیشترین کاهش دید افقی از طبس، سربیشه و بشرویه را گزارش شد.