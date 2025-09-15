پخش زنده
وزیر صنایع و فناوری ترکیه اعلام کرد که ترکیه گام جدیدی در انرژی هستهای برداشته و «فراخوان توسعه رآکتور هستهای داخلی» آغاز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، مهمت فاتح کاجیر، طی پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی اعلام کرد که ترکیه گام جدیدی در انرژی هستهای برداشته و «فراخوان توسعه رآکتور هستهای داخلی» آغاز شده است.
کاجیر در پیام خود تصریح کرد: با «فراخوان توسعه راکتورهای هستهای داخلی» قصد داریم راکتورهای پیشرفته برای کشورمان به ارمغان بیاوریم که امنیت انرژی ما را تقویت کنند، وابستگی خارجی را کاهش دهند و به هدف ما برای دستیابی به انتشار صفر خالص گازهای گلخانهای کمک کنند.
وی افزود: قصد داریم این راکتورها را با امکانات بومی صنایع ترکیه و همکاری دانشگاهها و موسسات توبیتاک و تنماک تولید کنیم.