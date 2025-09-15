نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «باغ خیال» در نگارخانه مولانا محمد سبزواری در سبزوار گشایش یافت.

باغ خیال؛ جادوی رنگ‌ ها و خیال در سبزوار

باغ خیال؛ جادوی رنگ‌ ها و خیال در سبزوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، نمایشگاه باغ خیال در سبزوار با نمایش آثار منتخب ۵۰ بانوی هنرمند، مجموعه‌ ای متنوع از تکنیک‌ های گواش، رنگ‌ روغن، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی را در معرض دید علاقه‌ مندان قرار داده است.

نمایشگاه «باغ خیال» از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ میزبان بازدیدکنندگان در نگارخانه مولانا محمد سبزواری مجتمع فرهنگی اسرار خواهد بود.

این رویداد هنری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار و آموزشگاه «خانه طراحان» برگزار شده و بستری ارزشمند برای معرفی استعدادهای بانوان هنرمند فراهم آورده است.