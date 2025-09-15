پس از بازداشت و تعلیق اکرم امام‌اوغلو از سمت شهرداری استانبول، دادستانی کل باکرکوی کیفرخواستی جدید علیه او به اتهام «توهین» تنظیم کرده است که توسط دادگاه پذیرفته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دادستانی برای این جرم، بین ۳ ماه و ۱۵ روز تا ۲ سال و ۴ ماه حبس برای او درخواست کرده است.

بر اساس این کیفرخواست، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، سرکان شاهین، شاکی پرونده، در نمایشگاه صنایع دفاعی استانبول با امام‌اوغلو مواجه می‌شود و سخنانی را در مورد شهادت یک سرباز مطرح می‌کند. امام‌اوغلو در واکنش به او می‌گوید: «آرام باش، وقتی زمانش رسید صحبت می‌کنیم. به سیاست زشتت ادامه بده، تو واقعاً زشتی.» در پی این اظهارات، شاهین از او شکایت کرده است.

امام‌اوغلو در دفاع از خود، کلماتش را «بی‌ادبانه» و «خارج از نزاکت» خوانده، اما تأکید کرده که این سخنان نه توهین شخصی، بلکه واکنشی به رفتار سیاسی شاکی بوده است. با توجه به عدم توافق طرفین برای مصالحه، این پرونده به دادگاه ارجاع شده است. همچنین، دادستانی خواستار ممنوعیت سیاسی او بر اساس ماده ۵۳ قانون جزای ترکیه شده است.

تحقیقات درباره فیلم‌برداری از دادگاه

در خبری دیگر، دادستانی کل استانبول، تحقیقاتی را درباره انتشار تصاویر مربوط به جلسه دادگاه «دیپلم جعلی» امام‌اوغلو در فضای مجازی آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مشخص شد برخی از افراد در سالن دادگاه اقدام به فیلم‌برداری کرده و تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. دادستانی در حال حاضر در تلاش برای شناسایی این افراد است تا در خصوص جرم «ثبت صدا و تصویر» در دادگاه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.