به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ این دوره آموزشی با هدف آشنایی بیشتر با مباحث مربوط به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور دهیاران و فعالان حوزه گردشگری شهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و میرآباد و با استقبال گرم مسئولان محلی همراه بود که هدف اصلی آن ایجاد زمینه‌ای برای توسعه پایدار گردشگری در این مناطق و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

در این دوره، مباحث مختلفی در ارتباط با میراث‌فرهنگی و گردشگری بررسی شد و کارشناسان حاضر در این برنامه به تشریح اهمیت حفظ و نگهداری از آثارتاریخی و فرهنگی پرداخته و روش‌های جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را معرفی کردند.

همچنین، شرکت‌کنندگان با چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت گردشگری از جمله ایجاد واحد‌های بوم‌گردی در منطقه آشنا شده و تجربیات موفق سایر مناطق را بررسی کردند.