مسئول دبیرخانه امور استانهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: برای گسترش فعالیتهای قرآنی استانها و جلوگیری از آفت بیخاصیتی و روزمرگی؛ باید هر استان برای خود طرح تحولی با اهداف روشن و کمّی متناسب با اقتضائات زیستبوم استان تدوین و تنظیم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین مسعود رائیجی، مسئول دبیرخانه امور استانهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی درباره نشست اخیر رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با دبیران شوراهای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی در استانها، گفت: قرار است نشست دبیران استانی به صورت فصلی برگزار شود و این هفته، شاهد برگزاری یکی از این نشستها در شهر رامسر با حضور رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بودیم.
حجت الاسلام والمسلمین رائیجی افزود: تدوین چشمانداز شوراهای استانی در بازه سه سال آینده در این نشست مطرح و به بحث گذاشته شد و دبیران استانی نظر خود را در اینباره مطرح کردند. دلیل تاکید بر این موضوع فاصله گرفتن شوراهای استانی از آفت روزمرگی است، چرا که به تحول در ساختار و برنامهریزی شورا نیاز داریم، در غیر این صورت شوراهای استانی به مرور کمخاصیت خواهند شد. در حال حاضر شوراهایی مشابه همین شورا در استانها تشکیل میشود که تقریباً بیخاصیت شدهاند و صرفاً جلساتی بدون خروجی ملموسی دارند.
تدوین چشم انداز، راه نجات شوراهای قرآنی استانها از آفت روزمرگی
وی گفت: برای اینکه شوراهای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی در استانها به این آفت دچار نشوند، هر استانی باید برای خود طرح تحولی تدوین کند، طرحی که اهداف روشن، عینی و کمی داشته باشد و اهداف با اقتضائات زیستبوم استان تنظیم شود و پس از روشن شدن اهداف، نقشه عملیاتی روشنی برای تحقق آن در نظر گرفته شود. این نقشه باید زمان بندی دقیقی داشته و با در نظر گرفتن ظرفیت شهرستانهای استان باشد. نکته دیگر اینکه قابل ارزیابی باشد و به طور مستمر میزان پیشرفت و تحقق آن نقشه مورد سنجش قرار گیرد. اینها همه مورد تأکید حجتالاسلام قمی بود.
سرپرست معاونت امور استانهای سازمان دارالقرآن الکریم ادامه داد: همچنین مقرر شد چند استان که توانمندی بیشتری در مباحث قرآنی دارند، تا شش ماه آینده، طرح تحولشان را به شکل اولیه تدوین کنند و پیشنویس آن آماده شود تا با بحث و بررسی آن به طرحی دقیقتر و قابل اتکاتر برسیم.