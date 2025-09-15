به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در رینگ بین‌الملل، ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و ۲ هزار تن هیدروکربن سبک شرکت پتروپالایش گهر لرستان عرضه شد.

هم‌چنین در این روز رینگ داخلی بورس انرژی نیز میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود؛ از مهم‌ترین این عرضه‌ها به لحاظ حجم می‌توان به عرضه ۳ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت بندرعباس، ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی شیراز و ۲ هزار و ۱۰۰ تن متانول شرکت متانول کاوه اشاره کرد.

ثبت ارزش ۹.۵ هزار میلیارد ریالی در معاملات ۲۳ شهریور

این گزارش حاکی است که در روز یک‌شنبه ۲۳ شهریور مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۹ هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. ۶۳ درصد ارزش بازار در این روز در بازار برق بورس انرژی ایران به ثبت رسید.

هم‌چنین در مبادلات ۲۳ شهریور مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در ابزارهای مالی به ۲۷.۷ میلیارد ریال رسید، این ارزش مربوط به دادوستد یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود.

دیروز رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه ۲ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با قیمت پایه‌ای برابر ۳۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن بود؛ کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله مجموع ارزشی معادا هزار و ۴ میلیارد را در این رینگ رقم زد.

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۶ هزار و ۶۷۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال در این رینگ در مبادلات دیروز حکایت دارد.

پالایش نفت آبادان در این روز ۲ هزار تن سی‌او را با قیمت پایه‌ای برابر ۲۷۹ هزار و ۳۷۲ ریال ل به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد، با توجه به استقبال متقاضیان کل محصول عرضه شده در نرخ پایه دادوستد شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۵۹ میلیارد ریال انجامید و به این ترتیب پالایش نفت آبادان در صدر پرفروش‌های رینگ داخلی به لحاظ حجم فروش محصول قرار گرفت.

در همین روز شرکت پالایش نفت اصفهان نیز ۲ میلیون و ۱۰ هزار لیتر حلال ۵۰۲ معادل هزار و ۵۵۸ تن از این محصول را در قیمت پایه‌ای برابر ۳۷۷ هزار و ۶۶ ریال به ازای هر لیتر به فروش رساند؛ این معامله با ثبت مجموع ارزشی برابر ۵۵۹ میلیارد ریال در صدر پرفروش‌های رینگ داخلی به لحاظ ارزش معامله قرار گرفت.