مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای پایانی شهریور افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست، سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.
سبزه زاری میگوید: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۳.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ درجه و کمینه دمای ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.