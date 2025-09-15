مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان گفت: حاجیه خانم «عذرا طباطبایی» مادر شهیدان حسین و محمد رضایی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مادر شهیدان حسین و محمد رضایی به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان حسین و محمد رضایی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحوم حاجیه خانم طباطبایی، مادر شهیدان والامقام محمد و حسین رضایی امروز دوشنبه ساعت ۹ صبح در قطعه‌ی والدین شهدای باغ بهشت همدان به خاک سپرده شد، آیین ترحیم نیز ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجدالنبی واقع در خیابان هنرستان برگزار خواهد شد.

مجید میرصفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: شهید حسین رضایی در ۱۹ آذرماه ۱۳۴۱ در شهرستان همدان به دنیا آمد، پدرش نظامعلی و مادرش عذرا نام داشت، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه شرهانی عراق به شهادت رسید.

شهید محمد رضایی متولد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۶، در هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید.

هردوشهید در حین خدمت سربازی بودند.

استان همدان نزدیک به هشت هزار شهید، بیش از ۱۷ هزار جانباز و حدود هزار آزاده در دوران دفاع مقدس، تقدیم اهداف والای انقلاب اسلامی کرده است.