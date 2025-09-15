هفته چهارم از رقابت‌های لیگ دسته اول تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه دختران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفته چهارم از رقابت‌های لیگ دسته اول تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه دختران، گرامیداشت «شهیده خبرنگار فرشته باقری» و با حضور ۱۸ تیم به صورت گرندپری با برگزاری اوزان فرد روز شنبه ۲۲ شهریورماه برگزار شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم ۲۸ تکواندوکار حضور داشتند که در نهایت آیناز میکائیلی از «فایتر پرو» نماینده استان کردستان توانست همانند سه هفته گذشته به نشان طلا دست پیدا کند.

رقابت‌های لیگ دسته یک تکواندو باشگاه‌های سراسر کشور از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است و تیم «فایتر پرو» به عنوان نماینده استان کردستان در این مسابقات حضور پیدا کرده است.