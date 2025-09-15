پخش زنده
برای نخستین بار «نشان وفا» و «خادم حسینی ایران» به احمد کرمی، استاندار ایلام اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حمایت بنیاد دعبل خزائی و در برنامه اعطای نشانِ حبیب به پیرغلامان حسینی در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار شد.
در این برنامه که همزمان از شبکه خبر به صورت زنده پخش شد؛ احمد کرمی، استاندار ایلام برای نخستین بار «نشان وفا» و «خادم حسینی ایران» دریافت کرد.
این برنامه تشکر از کسانی است که خارج از روال کاری متعارف، اقدامی را به انجام میرسانند.
هیأتی از نحوه فعالیت ها، نوع مدیریت ها، جریان سازی ها، سازماندهی امکانات، برنامه ریزیها و بسیج کردن فعالیتها و همراهی سایر مجموعهها و اقدامات انجام شده در حوزه اربعین و خادمی حضرت ابا عبدالله الحسین، احمد کرمی استاندار ایلام را به این نشان ارزشمند رساند.