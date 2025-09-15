پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد : از ظهر امروز تاساعاتی بعد آب برخیمناطق شهرکرمانشاه قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، اعلام کرد : بهمنظور رفع شکستگی لوله داخلی ایستگاه پمپاژ الفتی نیا واقع در کمربندی غربی، محلههای: خیام، سعدی، بهار، سراب سعید، خیابان دارایی (کسری)، تپه ترمینال، ۱۴متری امینی، میدان جمهوری، آقاجان، نقلیه و شهرکهای صدرا، پردیس، شهرداری و زیباشهر امروز دوشنبه ۲۴ شهریور۱۴۰۴ از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه میشوند؛ لذا ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محلهها، خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.