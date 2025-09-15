تحقق اهداف نشست سراسری هماندیشی حوزه تجارت خارجی کشور به میزبانی یزد
تبادل اطلاعات، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تجارت خارجی در نشست هماندیشی حوزه تجارت خارجی در یزد محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، اولین نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور با حضور معاونین بازرگانی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها، رؤسای ادارات بازرگانی خارجی و کارشناسان مرتبط با سازمان توسعه تجارت با موفقیت به کار خود پایان داد.
در این نشست دو روزه تبادل اطلاعات، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای نوین در حوزه تجارت خارجی صورت گرفت.
تجربه موفق میزبانی یزد الگویی برای سایر استانها/ اصلاح ساختار معاونتهای تجارت خارجی استانها
محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در آیین اختتامیه این رویداد ضمن تقدیر از میزبانی شایسته استان یزد و همکاران پرتلاش اداره کل صمت استان یزد، که حدود دو ماه برای این نشست برنامهریزی کرده بودند، گفت: از حمایتهای صورت گرفته از استاندار محترم و معاون اقتصادی ایشان و اتاق بازرگانی یزد در پشتیبانی ویژه از حوزه تجارت خارجی قدردانی ویژه داریم.
وی اشاره به برنامهریزی فشرده این نشست هماندیشی اظهار کرد: برنامه فشردهای چیده شد تا در فرصت فراهم آمده طیف وسیعی از نکات و موضوعات را منتقل کنیم و چالشهای استانها را از نزدیک بشنویم.
وی خاطرنشانکرد: این نشست و رویدادها دستاوردها و آموختههای ارزشمندی را به شرکتکنندگان همراه دارد امید که منشأ خیر، برکت و تحول برای کشور شود.
معاون توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هدف از نشست این بود که هم ما بتوانیم عصاره اطلاعات و شیوهنامهها را به استانها منتقل کنیم و هم اطلاعات میدانی را از شما کسب کنیم، خوشبختانه بخش زیادی از این اهداف محقق شد.
وی افزود: موضوعات و چالشهای مطرح شده توسط استانها یادداشتبرداری و دستهبندی شده و نتایج آن در قالب مکاتبه ارائه و اقدامات بعدی پیگیری خواهد شد.
قنادزاده از پیگیری اصلاح ساختار برای ارتقای حوزه معاونت تجارت خارجی و اختصاصی شدن آن در استانها خبر داد.
وی به بهبود تعاملات با دستگاههایی نظیر بانک مرکزی و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: مداخلات ارزی باید به حداقل و صفر برسد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین شکل فعالیت کند.
قنادزاده خاطرنشان کرد: نیاز است که این نشستها به صورت مستمر، منظم و با هدفگذاری عالی برگزار شود و تجربه موفق یزد الگویی برای سایر استانها باشد.
بدون تجارت، صنعت و معدن دستاوردی ندارند
محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صمت استان یزد در این مراسم با تأکید بر اهمیت تجارت خارجی به عنوان رکن اساسی تجارت کشور گفت: صنعت و معدن مهم است، اما اگر صادرات و تجارتی اتفاق نیفتد، دستاوردی نخواهیم داشت.
وی از همراهی تمامی مهمانان تقدیر و این حضور را تلاشی برای برداشت قدم خیر برای کشور عنوان کرد و گفت: این نشست فرصتی برای افزایش روند یادگیری و رونق مفاهیم حوزه تجارت و توسعه صادرات بود.
مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به ویژگیهای تاریخی شهر یزد، ابراز امیدواری کرد که مهمانان حضور مکرر در این شهر تاریخی و جهانی داشته باشند.
در پایان این نشست، بیانیه اولین نشست سراسری هماندیشی حوزه تجارت خارجی کشور قرائت شد.