کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت حسن اکرمی در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم ایسترن هنگ کنگ و نام دین ویتنام از گروه F مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در حالی در هنگ کنگ برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از کشور ایران این بازی را قضاوت میکند.
داور: حسن اکرمی
کمک ها: امیرمحمد داودزاده، بهمن عبدالهی
داور چهارم: امیر عرب براقی
ناظر داوری از فسلطین و نماینده مسابقه از کشور چین تایپه انتخاب شده است