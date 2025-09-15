به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های دو وزن باقیمانده رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امروز در شهر زاگرب کرواسی پیکیری می‌شود و دو کشتی گیر کشورمان به روی تشک می‌روند.

رحمان عموزاد خلیلی دلاوری از خطه قهرمان پرور مازندران- شهرستان بهشهر در وزن ۶۵ کیلو و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلو امروز به مصاف رقبا می‌روند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۳۴ نفر برگزار می‌شود رحمان عموزاد خلیلی (مازندران) پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مصاف می‌دهد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان رو‌به‌رو نخواهد شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ شرکت کننده دارد، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان رادو لیفتر از مولداوی و احمد ماگامایف از بلغارستان خواهد رفت. احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین در گروه آذرپیرا حضور دارد و تا مرحله نیمه نهایی با آذرپیرا برخورد نخواهد کرد. ماگومدخان ماگمدوف از آذربایجان نیز در گروه آذرپیرا حضور دارد که احتمال برخوردش با نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد.

مسابقات این دو وزن از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در زاگرب آغاز می‌شود.

راهیابی نخودی و فیروزپور به دیدار رده بندی

مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان دیروز در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به دیدار رده بندی راه یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن دوم به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی (مازندران) در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با برنده کشتی میان نماینده کره شمالی با بلاروس و الباکیدزه از گرجستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت. تا مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی قرار بگیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد، اما در این مرحله ۸ به ۳ نتیجه را مقابل جورجیوس کوگیومتسیدیس از یونان واگذار کرد و به رده بندی رسید. برنده کشتی گیران ژاپن، چین و آذربایچان، حریف نخودی در این دیدار خواهد بود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار برنده کشتی گیران ترکیه، ایتالیا و کوراگلیف از قزاقستان خواهد بود.

اما در پایان مسابقات چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان؛ نمایندگان کشورمان توسط امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال نقره و کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.