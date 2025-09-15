به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن!» ، رویدادی است که با محور «روایتی از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی» طراحی شده است و در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایده‌پردازی، تولید و همرسانی میان طراحان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

این برنامه محلی برای ایده‌پردازی و طراحی محصول به‌صورت گروهی است و از ویژگی‌های مهم این رویداد، همرسانی طراحان گرافیک و تولیدکنندگان با اجرای زنجیره «ایده تا محصول» خواهد بود تا از دل خلاقیت و هنر ، مسیر تبدیل ایده به کالای واقعی فراهم شود.

برنامه‌های رویداد شامل گفت‌و‌گو‌های تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرح‌محور و فرصت‌های شبکه‌سازی میان طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. همچنین امکان عقد قرارداد برای تولید محصولات منتخب و اهدای جایزه نقدی به تیم برتر در نظر گرفته شده است.

رویداد «قصه شهر ایران» با محوریت روایتی هنری از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، در روز‌های سوم و چهارم مهرماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود و مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۲۷ شهریور ماه است و علاقه‌مندان از سراسر کشور ، می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۵۹۴۸۷۴۱ تماس گرفته یا از طریق آی‌دی @chikadee اقدام کنند.