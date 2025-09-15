به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نمایندگان باشگاه‌ها مراسم قرعه کشی سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برترهندبال مردان کشور در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

تیم‌های نفت و گاز گچساران و فرار بام خائیز دهدشت به عنوان نمایندگان استان کهگیلویه وبویراحمد در لیگ برتر هندبال مردان کشور حضور دارند.

فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان با شرکت ۱۰ تیم نفت و گاز گچساران، فراز بام خائیز دهدشت، سپاهان اصفهان، سایپا، استقلال کازرون، پرواز هوا نیروز، سنگ آهن بافق، صنعت مس کرمان، نیروی زمینی و هپکو اراک برگزار می‌شود.

در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان، هشتم مهر تیم نفت وگاز گچساران با سپاهان اصفهان دیدار می‌کند و فراز بام خائیز دهدشت به مصاف سایپا می‌رود.