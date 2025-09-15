پخش زنده
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران گفت: با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاهها برنامهریزیهای متنوعی انجام دادهایم تا شور، نشاط و شوق اجتماعی را در ماه مهر به جامعه تزریق کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی امیری تصریح کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و با توجه به دغدغههای خانوادهها از جمله ثبتنام دانشآموزان، تأمین سرویس، انتخاب مدرسه مناسب و موضوع ترافیک شهری، شهرداری تهران برنامههای متنوعی را برای مدیریت این مقطع زمانی و ایجاد تجربهای مثبت برای شهروندان تدارک دیده است.
وی افزود: ستاد مرکزی استقبال از مهر با حضور معاونتهای حملونقل و ترافیک، خدمات شهری، آموزش و پرورش، پلیس راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت علوم و دیگر واحدهای شهرداری تشکیل شده و دستورالعملهای لازم با امضای معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است.
حمل و نقل عمومی رایگان برای محصلان در هفته ابتدایی مهر
امیری ادامه داد: در حوزه حملونقل و ترافیک موضوعاتی مانند شناورسازی ساعت کار ادارات، سازمانها و دستگاههای لشکری و کشوری، اصلاح معابر، خطکشی عابر پیاده، همسطحسازی تقاطعها و اصلاح تابلوها مورد بررسی و یا اجرا شده است. همچنین حملونقل عمومی در هفته اول مهر برای محصلان رایگان خواهد بود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی گفت: در حوزه خدمات شهری نیز سازمان مدیریت پسماند برنامههای ویژهای را برای نظافت معابر، تخلیه سطلهای زباله، توزیع مخازن در مدارس منتخب و اجرای برنامههای آموزشی در سطح مدارس پیشبینی کرده است. همچنین بازپیرایی فضای سبز در سطح شهر و اقدامات سازمان زیباسازی در زمینه تبلیغات شهری و رنگآمیزی جدارههای مدارس در حال انجام است.
وی با اشاره به سایر برنامهها گفت: سازمان آتشنشانی آمادگی لازم را برای برگزاری دورههای آموزشی و مانورهای ایمنی در مدارس دارد. همچنین در حوزه حملونقل و ترافیک، برنامههای گسترده دیگری طراحی شده است. بهشت زهرا (س) نیز برنامه ویژهای را برای بزرگداشت دانشآموزان شهید و خانوادههای آنان در یکی از قطعات خود برگزار خواهد کرد.
برگزاری پویش «سلام به آینده»
مدیرکل آموزشهای شهروندی خاطرنشان کرد: پویش امسال با عنوان سلام به آینده برگزار میشود. با توجه به شرایط اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و شهادت ۲۶ دانشآموز در این حوادث، برنامههای ویژهای برای این شهیدان و مدارس محل تحصیل آنان پیشبینی شده است.
امیری افزود: هرچند اقدامات شهرداری از ابتدای تابستان آغاز شد، اما بهطور مشخص در این بازه زمانی برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و خدمات شهری دنبال خواهد شد. بر همین اساس؛ با ابلاغ شیوهنامه بهسازی و تجهیز مدارس توسط اداره کل آموزشهای شهروندی، فعالیتهای عمرانی و خدماتی از ماههای گذشته در مناطق آغاز شده است.
برگزاری جشنهای طلیعه مهر در ۳۰۰ مدرسه
وی یکی از مهمترین برنامههای امسال را برگزاری جشنهای طلیعه مهر عنوان کرد و گفت: پیشبینی کردهایم در حدود ۳۰۰ مدرسه شهر تهران جشن آغاز سال تحصیلی برگزار شود؛ هم برای دانشآموزان پایه اول و هم سایر پایهها. هماهنگیهای لازم با آموزش و پرورش انجام شده و این جشنها همزمان با ورود دانشآموزان به مدارس در مناطق ۲۲گانه اجرا خواهد شد.
اجرای برنامههای ویژه برای شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲روزه
امیری افزود: در مدارسی که شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲ روزه حضور داشتهاند، برنامههای ویژهای در نظر گرفتهایم؛ ازجمله دعوت از خانوادهها و بستگان شهیدان، نواخته شدن زنگ مدرسه توسط آنان، طراحی یادمان و دفتر یادبود در مدرسه و همچنین اختصاص میز و صندلی ویژه با عکس و گل برای گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان.
وی همچنین از اجرای برنامهای با عنوان «نشان جاودان» خبر داد و توضیح داد: این نشان بهعنوان یادمانی از تصاویر شهدای دانشآموز در مدارس نصب خواهد شد تا یاد این دانشآموزان همواره زنده بماند.
برگزاری جشن خانوادگی در مدرسه دارالفنون؛ ۵ شب
وی با اشاره به برگزاری جشن خانوادگی گفت: یکی از برنامههای شاخص ما برگزاری جشن خانوادگی در مدرسه دارالفنون است که طی پنج شب با حضور دانشآموزان نخبه، دانشآموزان مدارس استثنایی، شهرداران مدارس، معلمان نمونه و خانوادههایشان برگزار خواهد شد.
امیری افزود: در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی، تمام بخشهای شهرداری موظف شدهاند در حوزههای مرتبط با مدارس و دانشگاهها برنامههای ویژهای اجرا کنند. از جمله مرکز فعالیتهای دینی در مدارس آرمان، اداره کل سلامت در مدارس با نیازهای ویژه، اداره کل مطالعات در دانشگاهها و همچنین سازمان خدمات اجتماعی برای کودکان کار و خیابان در مدارس خاص.
اجرای مراسم اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران در برنامه شکوه جاودان
وی ادامه داد: برنامه دیگری با عنوان «شکوه جاودان» شامل اجرای مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و خوانش سرود جمهوری اسلامی ایران و سرود «ای ایران» در مدارس برگزار خواهد شد.
برگزاری تورهای گردشگری در برنامه «سلام تهران» برای دانشجویان جدیدالورود
مدیرکل آموزشهای شهروندی با اشاره به برنامههای ویژه برای دانشجویان جدیدالورود گفت: با همکاری ستاد گردشگری، برنامه «سلام تهران» شامل برگزاری تورهای گردشگری و حتی پیادهروی برای دانشجویان سال اولی اجرا خواهد شد. در حوزههای علمیه نیز برنامههای مشابهی با همکاری مرکز فعالیتهای دینی برگزار میشود.
به صدا در آمدن زنگ مهر با حضور شهردار تهران
امیری خاطرنشان کرد: زنگ مهر نیز در سطح مدارس با حضور شهردار تهران، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مدارس مختلف مناطق ۲۲گانه به صدا درخواهد آمد.
اجرای طرح نقش مهر با همکاری سازمان زیباسازی
وی درباره اقدامات زیباسازی شهر گفت: با همکاری سازمان زیباسازی، طرح نقش مهر شامل رنگآمیزی جداره بیرونی نزدیک به ۶۰ مدرسه اجرا میشود.
برگزاری برنامه نسیم مهربانی برای سومین سال متوالی
مدیرکل آموزشهای شهروندی افزود: برنامه نسیم مهربانی برای سومین سال متوالی برگزار خواهد شد که طی آن نوشتافزار با همکاری خیرین، انجمنها و موسسات خیریه جمعآوری و میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود. امسال رونمایی این طرح در منطقه ۹ و برج آزادی انجام خواهد شد.
به گفته امیری، پویش سلام به آینده در قالب تبلیغات محیطی با همکاری سازمان زیباسازی و فضای مجازی دنبال میشود و دورههای آموزشی برای دانشآموزان با همکاری واحدهای مختلف شهرداری در نظر گرفته شده است. ایستگاههای ورزشی با همکاری سازمان ورزش و طرح «سینما مدرسه» برای نمایش فیلمهای کودک و نوجوان نیز در مدارس برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز مهرماه گفت: در این ایام دو برنامه ویژه اجرا میشود؛ نخست نصب یادمان شهدای دانشآموز تحت عنوان نشان جاودان در مدارس و دوم دیدار با خانوادههای دانشآموزان شهید.
توزیع نوشتافزار میان خانوادههای کمبرخوردار
امیری خاطرنشان کرد: سازمان خدمات اجتماعی شهرداری نیز علاوه بر برگزاری جشن در مدارس خاص، توزیع نوشتافزار میان خانوادههای کمبرخوردار و کودکان کار و خیابان را بر عهده دارد.
وی گفت: در مناطق ۲۲گانه ستاد استقبال از مهر با حضور شهرداران مناطق و معاونین آنان تشکیل شده و برنامههایی که در سطح کلان پیشبینی شده بود، بهصورت جزئی در سطح منطقه اجرایی میشود.
اجرای طرح «شوق مهر» با همکاری پلیس راهور و سازمان حملونقل و ترافیک
او همچنین به طرح شوق مهر اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری پلیس راهور و سازمان حملونقل و ترافیک در چهارراههای اصلی شهر اجرا خواهد شد. همکاران ما همزمان با چراغ قرمز با گل و شیرینی روز اول مهر را به دانشآموزان، خانوادهها و سایر شهروندان تبریک میگویند تا با ایجاد لحظاتی شاد، تابآوری اجتماعی افزایش یابد.