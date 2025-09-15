نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد: متولیان وقف، امین اموال واقفان هستند و باید با نهایت دقت، هوشیاری و مراقبت، از هرگونه تصرف نادرست، هدر رفتن اموال وقف، یا استفاده‌های شخصی و نامناسب از آن جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در همایش «یاوران وقف» که با حضور جمعی از واقفان، متولیان موقوفات و دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران و تجلیل از جایگاه بلند واقفان و تلاش‌های بی‌شائبه متولیان و دست‌اندرکاران امور خیریه و وقف، بر جایگاه رفیع و نقش بی‌بدیل وقف در اسلام و جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی در سخنان خود، ابعاد سه‌گانه وقف را به عنوان ارکان اصلی این سنت حسنه مورد تشریح قرار داد و وظایف و مسئولیت‌های خطیر هر یک از این ارکان را تبیین نمود. این ارکان شامل "واقف" (وقف‌کننده)، "عین موقوفه" (مال وقف شده) و "مصرف‌کنندگان" (بهره‌برداران از موقوفات) می‌باشد.

آیت‌الله ناصری، انگیزه اصلی و نیت مقدس واقفان را مورد ستایش قرار داد و اظهار داشت: واقفان با اراده‌ای الهی و قلبی مملو از اخلاص، اموال و دارایی‌های خود را در مسیر رضای خداوند و خدمت به خلق وقف می‌کنند. این اقدام فداکارانه، تنها به دستاورد‌های دنیوی محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین اثر آن، ذخیره‌ای ارزشمند و پایدار برای سرای دیگر و جبران‌کننده بسیاری از کاستی‌ها و قصورات انسانی در مسیر زندگی اخروی است.

وی با استناد به روایات وارده از ائمه معصومین (ع)، وقف را در کنار عمل صالح و داشتن فرزند صالح، از جمله سه عمل باقی‌مانده برای انسان برشمرد که ثواب و اثرات نیکوی آن حتی پس از مرگ فرد نیز ادامه یافته و موجبات سعادت ابدی او را فراهم می‌آورد.

امام جمعه یزد با تأکید بر اهمیت خالص بودن نیت واقف، افزود: هرگاه نیت واقف صرفاً رضایت پروردگار متعال و تسهیل امور بندگان باشد، و به ویژه اگر وقف در راستای تقویت پایه‌های دین مبین اسلام، پیشبرد اهداف علمی و دینی، هدایت گمراهان به سوی حقیقت، و تأمین آسایش و رفاه عمومی صورت پذیرد، ارزش و ثواب مضاعفی خواهد داشت.

وی گفت: وقف، جلوه‌ای از ایثار و از خودگذشتگی است که ریشه در عشق به خالق و مخلوقات خدا دارد. وقتی کسی بخشی از مال و ثروت خود را برای همیشه از دسترس خویش خارج کرده و آن را وقف امری خیریه می‌نماید، در واقع گامی بلند در جهت قرب الهی برداشته است. این مال، دیگر تنها متعلق به واقف نیست، بلکه امانتی است که به دست نیازمندان واقعی یا مراکز فرهنگی و دینی سپرده می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه نیت واقف تعیین‌کننده سرنوشت وقف است، افزود: اگر واقف با نیت قربت و تحصیل رضایت خداوند، حتی اندکی از مال خود را وقف کند، همین مقدار کم به برکت این نیت، آثار عمیق و ماندگاری خواهد داشت. برعکس، وقف‌های بزرگ با نیات غیرخالص، ممکن است از برکت و نورانیت لازم برخوردار نباشند. لذا، تذکر این نکته به واقفان که همواره نیت خود را بر رضایت الهی متمرکز سازند، امری ضروری است.

وی همچنین به انواع نیت‌های وقف اشاره کرد و گفت: وقف‌های آموزشی، فرهنگی، درمانی، عمرانی، و حتی وقف‌هایی که برای کمک به نیازمندان واقعی صورت می‌گیرد، همگی از مصادیق این سنت الهی هستند. آنچه در همه این موارد مشترک است، نیت خالصانه و خیرخواهانه واقف است که آن مال را به بستری برای خیر و نیکی تبدیل می‌کند.

آیت‌الله ناصری در ادامه سخنان خود، بر نقش حیاتی و مسئولیت خطیر متولیان وقف تأکید ورزید و وظیفه اصلی آنان را حفظ و حراست دقیق از عین موقوفه، تنظیم و برنامه‌ریزی صحیح برای مصارف تعیین شده توسط واقف، و در نهایت، بهره‌برداری بهینه و مؤثر از اموال موقوفه دانست.

وی خاطرنشان کرد: متولیان وقف، امین اموال واقفان هستند و باید با نهایت دقت، هوشیاری و مراقبت، از هرگونه تصرف نادرست، هدر رفتن اموال وقف، یا استفاده‌های شخصی و نامناسب از آن جلوگیری نمایند. کوچکترین کوتاهی در این زمینه، خیانت به امانت واقف و ظلم به بهره‌برداران آتی خواهد بود.

امام جمعه یزد، امانت‌داری را مهمترین صفت یک متولی وقف برشمرد و افزود: متولی باید فردی متعهد، امین، و دارای درایت کافی باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. او باید با قوانین و مقررات مربوط به وقف آشنا باشد و همواره در چارچوب شرع و نیات واقف عمل کند.

وی افزود: متولیان نباید تنها به وظایف اداری خود اکتفا کنند، بلکه باید با نگاهی آینده‌نگر، به فکر توسعه و ارتقاء سطح خدمت‌رسانی موقوفات باشند. این شامل بازسازی و نوسازی اماکن موقوفه، فراهم کردن امکانات رفاهی و آموزشی برای بهره‌برداران، و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص عملکرد موقوفات به واقفان و جامعه است.

آیت‌الله ناصری به وظایف بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان از موقوفات اشاره کرد و بر این نکته تأکید ورزید که آنان نیز به همان اندازه واقفان و متولیان، مسئولیت سنگینی در قبال این امانت الهی دارند. وی با بیان اینکه "مصرف‌کنندگان موقوفات نیز وظیفه دارند در راه صحیح و شرعی از آن بهره‌برداری کنند"، بر استفاده بهینه، پرهیز از هرگونه اسراف و حیف و میل، و دوری از مصارف گناه آلود و خلاف شرع تأکید کرد.

وی گفت: اینکه فردی از امکانات یک مدرسه موقوفه استفاده می‌کند، یا از خدمات یک بیمارستان موقوفه بهره‌مند می‌شود، یا از عواید یک موقوفه انتفاعی سهمی می‌برد، همگی مشمول وظایفی است. این افراد باید قدردان این نعمت باشند و از آن به گونه‌ای استفاده کنند که رضایت واقف و متولی و در نهایت رضایت خداوند را جلب کند.

امام جمعه یزد این سه ضلع وقف را دارای وظایف سنگین و مهمی دانست که همگی تحت لوای نیت ارزشمند "ان تقوموا لله" (قیام و حرکت برای خدا) قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه "تنها با این نیت الهی است که اعمال و اقدامات ما ماندگار، اثرگذار و در نزد پروردگار متعال پذیرفته شده خواهند بود"، همه دست‌اندرکاران حوزه وقف را به اخلاص و صداقت در عمل دعوت کرد.

در پایان این مراسم، از شماری از واقفان، متولیان و دست‌اندرکاران حوزه وقف تقدیر شد.