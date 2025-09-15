به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت گرامیداشت میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت جشن مولودی خوانی به نفع بیماران سرطانی با حضور هنرمند محبوب کوردستان پیام عزیزی در سالن ورزشی سه هزار نفری میلاد بوکان برگزار شد.

این مراسم معنوی به همت مرکز خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا و با حضور مسئولان شهرستان بوکان و جمع کثیری از مردم نوعدوست و خداجوی بوکان برگزار شد.

در این مراسم، برنامه‌های شاد و متنوع، مولودی‌خوانی و دف‌نوازی به یاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و با هدف تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان جهان، به اجرا درآمد.

حضور پرشور مردم شهرستان بوکان در این جشن معنوی، نمایانگر علاقه و ارادت قلبی آنها به پیامبر اسلام (ص) و پیام وحدت و حمایت مردم بوکان از بیماران نیازمند بود.

طبق اعلام عوامل اجرایی این مراسم تمامی درآمد‌های حاصل از فروش بلیط این مراسم صرف هزینه‌های درمانی بیماران سرطانی خواهد شد.