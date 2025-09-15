پخش زنده
امروز: -
آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، بر پتانسیل ۶۰۰ ساله این استان در شکلدهی به هنر مقاومت تأکید کرد و خواستار تشکیل جبهه هنر متعهد و برگزاری جلسات استراتژیک برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح امروز در نشست با رئیس و مسئولان ستادی حوزه هنری کشور با اشاره به سابقه درخشان این خطه، اظهار کرد: استان بوشهر با پیشینه 600 ساله مقاومت، ظرفیت بسیار بالایی دارد که میتواند نقشی کلیدی و محوری در پیشبرد هنر مقاومت در سطح کشور ایفا کند.
عضو مجمع مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت برنامهریزی کلان در این عرصه، یادآوری کرد: ضروری است که جبهه هنر متعهد تشکیل شده و جلسات تخصصی با رویکرد هنر استراتژیک برگزار شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن، افزود: غرب تلاش میکند تا هنر را تحت کنترل خود درآورد. بنابراین باید با برگزاری چنین نشستهایی برای هنرمندان، زمینه ایجاد تفکر و تحول لازم در این حوزه فراهم آوریم.
امام جمعه بوشهر با اشاره به دستاوردهای فرهنگی و هنری اصیل مردم استان، تصریح کرد: ادبیات و هنر بوشهر دارای ریشهای کهن و تأثیری عمیق است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر به یک نقطه قوت منحصر به فرد استان اشاره کرده و پیشنهاد داد: ظرفیتهای عالی دریایی این استان، امکان نمایش و اکران آثار هنری را در سطحی وسیع فراهم میآورد. برگزاری همایشهای هنری با محوریت مقاومت در سطح ملی و بینالمللی در بوشهر میتواند بسیار اثرگذار باشد.
شایان ذکر است؛ در این دیدار، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، به ارائه بخشی از عملکرد و فعالیتهای این دستگاه فرهنگی در سطح کشور پرداخت.